Kõigil 2+1 ja teatud 2+2 teede lõikudel jääb kiiruspiiranguna kehtima 100 km/h. Mujal on suurimaks lubatud sõidukiiruseks 90 km/h. “Kindlasti tuletame liiklejatele meelde, et suurim piirkiirus ei ole kohustuslik. Jälgida tuleb tee- ja sõiduolusid ning valida sellele vastav kiirus,” ütles transpordiameti maanteeliikluse juhtimise üksuse juhataja Siim Vaikmaa.

Talviste teeolude korral soovitab ta autojuhtidel meeles pidada, et möödasõit võib võtta oluliselt rohkem aega ja kuna 2+1 teedel on möödasõidurajad piiratud pikkusega, tuleks seda ohtlikku manöövrit üleüldse vältida. 2+2 teedelgi võib möödasõiduks rida vahetanud juht avastada, et teine sõidurida on hoopis teise libedusega ja sõiduk võib teel ootamatult käituda.