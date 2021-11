Täna on maailma üks populaarsemaid ostupäevi Black Friday ehk must reede, mille puhul kaubamajad ja jaeketid teevad rohkelt allahindlusi. Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) soovitab inimestel poodeldes olla eriti tähelepanelik, sest just sooduskampaaniate ajal kasutavad kaupmehed sageli ebaausaid võtteid.