Pärnu varjupigast saadeti koduteele kollilaadsed Passion ja Sabiine, kes päästeti Viluvere kutsikavabrikust augustis. Kaheksa-aastane yorkie-laadne D’Artagnan on broneeritud ja ootab kodupakkujate küllatulekut.

Varjupaigas aga ootab kodu veel neli üle viieaastast kutsat. Neist kõige kauem on varjupaiga hoole all olnud omaniku loovutatud üheksane Donna, kes osaleb kampaanias teist korda, sest on kodu igatsenud mullu septembrist.