Vale kütmisvõte seadis ohtu inimelu

Naabrid tuvastasid, et ühe korteri elanik küttis ahju suletud siibriga ja tuba oli vingu täis valgunud. Ajaks, kui päästjad kohale jõudsid, oli naaber avanud korteri aknad, et elamist tuulutada, ja kiirabi kontrollis peremehe seisundi üle.

Toas oli küll suitsuandur, kuid see oli laest alla võetud ega olnud töökorras. Päästjad tuletavad meelde, et suitsuandur on odavaim elukindlustus, mis aitab tulekahju avastada väga varases staadiumis ja hoiab ära halvima.