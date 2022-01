Lasterikkad pered kinkisid loomade varjupaigale kopsaka summa

“Andmise rõõm on kõige suurem rõõm. Hea on tõdeda, et Pärnumaa Lasterikaste ühe aasta jõulu heategevusprojektina korraldatud laat on saanud meie ühingu traditsiooniks,” rõõmustas Püss kolmandat aastat toimunud ettevõtmise üle, mille eesmärgiks oli koguda annetus pelgupaiga loomade heaks, kel oma pere pole.