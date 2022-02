Hukkunud metsloomade koristamine maanteedelt jahimeeste igapäevane töö. "Kuna neid õnnetusi juhtub niivõrd palju, on vaja midagi väga kiiresti ette võtta. Me ei saa kogu Eestit traataedadega piirata, see tohutu rahaline kulu ja piiraks oluliselt looduslikku mitmekesisust. Ökosildade ehitamine on keeruline ja kulukas ning pole kogu Eesti vaates lahendus," selgitas Salmu ja loodab, et uuring annab võimaluse valgusreflektorid Eestis laiemalt kasutusele võtta.