Pärnu täiskasvanuõpe võib jätkuda senises hoones

Minister andis eile, 9. veebruaril Pärnu linnapeale saadetud kirjas teada, et pärast koolipidamise linnalt riigile üleminekut saavad PTG õpilased jätkata põhi- ja üldkeskhariduse omandamist eelmainitud vormis. Küll peab Kersna mõistlikuks jätta kool senisesse asukohta vähemalt kaheks järgmiseks õppeaastaks.

“Koostöös riigiga on leitud lahendus, mis teeb ümberkorralduse ja ülemineku sujuvamaks,” ütles hariduse eest vastutav abilinnapea Varje Tipp. “Paljud täiskasvanute gümnaasiumi õpilased rääkisid, et neile on Noorte väljak 2 ruumid väga sobivad, ja nad pelgasid kooli vaimu kadumist suures kutsehariduskeskuse kompleksis.”