Mugavusest haaratakse naistepäevaõisi toidupoest

Tõika, et tänapäeva inimene on mugav ja eelistab soo­vitu ühest kohast kätte saada, näitab seegi, et aasta-aastalt on ostjaid legendaarsel Pärnu Rüütli tänava lilleturul vähemaks jäänud. Sealsed müüjad tunnistavad, et kõik poed on tänapäeval lilledest tulvil ja seepärast pole tunglemist ega rahvamöllu ­oodata isegi naistepäeval.