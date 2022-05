Eakas mees peab surnuaia varestega kompromissitut võitlust

“Kraaks-kraaks-kraaks!” lõikab kohe kõrva. Varesed lärmavad lakkamata ja läbisegi. Neile on see, mõistagi, tavaline suhtlusviis, lärmina tajub kisa üksnes inimene.

200-liitrine kott pähe

Väravast viimsete puhkepaikadeni, mille eest Neigaus korrapäraselt hoolitseb, on silma järgi ehk paarkümmend meetrit. On juhtunud, et vares laseb vanahärrale pähe juba siis, kui ta alles sammub ümber kääbaste oma lähedaste kalmude juurde. “Olen [rooja kaela] saanud,” kinnitab kuus–seitse aastat jaakude terrori all kannatanud mees.