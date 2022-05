Galerii ⟩ Kaitseväe logistikud likvideerisid Tootsis kasutu sillakese

Silda Jõe tänaval kasutasid jalakäijad aastakümneid oja ületamiseks, kuid kuna teisel pool oja varem riigile kuulunud maa on nüüd eraomanduses, polnud sild enam vajalik. Uuel maaomanikul on plaan maja ehitama hakata ja ta ei soovi, et võõrad tema kinnistul käivad.