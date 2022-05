Galerii ⟩ Sisejulgeolekumajas tänati sõjapõgenikke abistanud inimesi

Ööpäeva ringi töötanud vastuvõtupunktide toimimisse panustasid nõu ja jõuga paljud vabatahtlikud, nende seas Kaitseliidu Lääne maakaitseringkonna ja selle allorganisatsioonide 71 priitahtlikku. 10. märtsist kuni 24. aprillini tehti ühtekokku 3410 töötundi, agaramate arvele kogunes 160 tundi. Just need inimesed olid eile oodatud tänuüritusele.

Sisejulgeolukumaja tehnika viimase sõna järgi sisustatud saali põrand kollendas kui parasjagu õitsvad rapsipõllud. Ruumi tagaseinas pani politsei- ja piirivalveameti värvides sinine teisaldatav sein i-le punkti, et saal näeks välja kui Ukraina lipp. Prefekt Kõplas täpsustas, et sisekujundus pole venelaste rünnaku alla sattunud riigiga seotud. “See vaip on meil siin algusest saadik, ausalt öeldes pole eriti praktiline, iga plekk on näha,” tõdes Kõplas.