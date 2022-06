Pärnu tahab Vanapargi monumendi kalmistule viia

Monument püstitati väidetavale matmispaigale 1958. aastal ja on pühendatud aastail 1905, 1917, 1924 ja 1941–1944 ajaloolistes sündmustes hukkunutele. 1997. aastal nimetas toonane kultuuriminister skulptor Juhan Raudsepa loodud mälestusmärgi kultuuri- ja ajaloomälestiseks ja see võeti riikliku kaitse alla.

Just põhjusel, et mälestusmärk on riikliku kaitse all, ei piisa selle ümberpaigutamseks kaitseministeeriumi juures tegutseva sõjahaudade komisjoni hinnangust.