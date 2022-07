Kalakokkuostja tekitas loodusele kümneid tuhandeid kahju

Tänavu 3. märtsi hommikul läksid keskkonnaameti inspektorid Pärnu kalatöötlusettevõttesse plaanilist kontrolli tegema. Kaubalaadimise alal jäi neile silma valge kaubik, mille luuk oli avatud ja põrand märg. See viitas sellele, et just oli kalalaadung maha tõstetud.