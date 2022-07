Ühiskontor on pealtnäha üks suur ruum, kuid lähemal vaatlemisel selgub, et tegu on keskkonnaga, kust teevad kaugtööd nii vabakutselised, iduettevõtjad kui mitme teise ametikoha esindajad. Nii on võimalik tööd teha inimesel, kes on Pärnusse suvitama tulnud, kuid ka kohalikel, kel kontor kui selline puudub.