Töövõimetuslehti hakkavad väljastama ka õed

Eesti õdede liidu asepresidendi Gerli Liiveti sõnutsi on õed seda muudatust pikalt oodanud. Patsientidele hakkab töövõimetuslehtede võtmine edaspidi olema paindlikum. Peale selle vabastab uuendus peretohtrile aega arstitöö jaoks.

Töövõimetuslehti saab nüüd avada ja lõpetada ka sidevahendite teel. Samuti tekkis võimalus lisada töövõimetulehe eeldatav lõppemise kuupäev. Paljude haiguste puhul on võimalik ette prognoosida, millal inimene terveneb ning on võimeline tööle naasma. Kui inimene on prognoositud kuupäevaks tervenenud, pole tal vaja eraldi enam perearsti või pereõe vastuvõtule pöörduda ja tema töövõimetusleht lõpeb automaatselt märgitud kuupäeval.