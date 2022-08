Kurgja veskisillalt avaneb peagi taas maaliline vaade

Juulis alanud tööde järg on just nii kaugel, et SA Eesti Maaelumuuseumide põllumajanduse ja haldusosakonna juhataja Taivo Esula väitel tõstetakse praegu puudu olev 20 meetri pikkune sillaosa peagi paika ja augusti lõpust avatakse üle selle taas liiklus jalakäijatele.