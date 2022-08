Kõigile lastele munitsipaallasteaias kohta ei jagugi

Kõnealune probleem on aktuaalne Pärnumaalgi: kui osas valdades on kohti ülegi, on mõnes lastele koha leidmine paras katsumus.

Marju (nimi muudetud, K. S.) on Pärnu linnas elanud kolm kuud, kuid taotluse lapse lasteaeda panemiseks esitas ta juba varem. “Kohe meile soovitud lasteaeda kohta ei pakutud , aga saime pinnimise peale lõpuks koha erahoidu,” rääkis Marju, kel kasvab kodus peagi kolmeseks saav mudilane. Marju tunnistas, et parema meelega paneks ta lapse tavalasteaeda, kuid tal pole aimugi, millal selleks võimalus avaneb.

Omavalitsus võib pakkuda lasteaiakoha asemel erahoidu, kuid seda üksnes vanema nõusolekul. Vajadusel saavad vanemad pöörduda oma õiguste kaitseks halduskohtusse. Ehkki see võib esiti tunduda aeganõudev ja kulukas, siis päriselt on see arvatust lihtsam.

Kohtunik Kadri Sullin avaldas, et tema töös on tulnud ette olukordi, kus laps on aiajärjekorda pandud pärast sündimist, kuid poolteise aasta möödudes ei ole kohalik omavalitsus suutnud seadust täita ega lapsele lasteaias kohta tagada. “Kohtusse ei ole nende kaebustega rohkearvuliselt jõutud, kuid kohtuasja materjalidest on näha, et probleem on varjatud kujul tõenäoliselt väga suur,” nentis Sullin.