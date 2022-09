Graafik ⟩ Töötud vabadele ametikohtadele tormi ei jookse

Töötukassa Pärnumaa osakonna juht Gerli Mets avaldas, et osa ametikohti on täitmata seal pakutava madala palga tõttu.

Pärnumaal on tänase seisuga 2793 registreeritud töötut ja võiks ju arvata, et nad jooksevad maakonna 278 vabale töökohale tormi, kuid nii see ei ole.