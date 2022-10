Nimelt soovib Pärnu linnavalitsus, et maakonna arenguvedur oleks sihtasutus Pärnumaa Arenduskeskus (SAPA), kuid valdade silmis on see Pärnumaa omavalitsuste liit (POL), millest Pärnu linn kaks aastat varem välja astus. Augusti lõpus tõdes riigihalduse minister Riina Solman, et maakonnal on reaalne oht arendusrahast ilma jääda, kui selgust majja ei saada.