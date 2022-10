Graafik ⟩ Koroonaviiruse sisaldus reovees jõudis punasele tasemele

Seda, et koroonaviirusesse nakatumine Pärnumaal tõuseb, sedastas terviseameti Lääne regionaalosakonna juhataja Kadri Juhkam. Eelmisel nädalal diagnoositi PCR-testidega 58 nakkusjuhtu, mida on 23 protsenti enam kui sellele eelnenud nädalal. Valdav osa pärgviiruse diagnoosi saanutest on 70–74aastased.