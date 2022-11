Kontrollostudel müüs mitu poodi alaealistele alkoholi

Kontrollostu saab teha vaid juhul, kui politseini on jõudnud info kahtluse kohta, et kaupluses on alaealistele alkoholi- või tubakatooteid müüdud. Kontrollost peab toimuma politseiniku järelevalve all ja politseinikud saavad sellele kaasata vähemalt 16aastasi noori. Kontrollostu tehing on tühine ehk karistust ei järgne ja ostetud kaup tagastatakse kauplusele, kuid korduvate rikkumiste korral võib siiski kaasa tuua müügiloast ilmajäämise.