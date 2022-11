Tosin aastat tagasi, kui tollase vallamaja saalil olid veel vanad aknad, ei pidanud maja üldse sooja ja juba sügisel tuli trenni vihtuda, jope seljas. Kuigi aknad ja radikad said siis maadlusveteranide ühenduse abiga vahetatud, olid ruumid kehvas seisus.

Seejärel vallad ühinesid ja vallavalitsus kolis kunagisse alevivalitsusse – nõnda said Suure Karu Pojad endise vallamaja enda kasutusse. Käed pandi külge ja ruumid tehti korda, nii palju kui ressursid seda lubasid. Valdki on abikäe ulatanud ja ruumid on maadlusklubile rendile antud