Video ja pildid ⟩ Neljajalgset maailmameistrit motiveerib peremehega kiirete ringide läbimine

Selleks et DSM-1 võistlusklassis maailmameistriks tulla, tuli läbida 3,2 kilomeetrit tõukerattal nii, et koer jookseb ees ja musher ehk koerajuht on tõukerattal taga tõukamas. »Muidugi võiks ka lihtsalt taga sõita, aga see võitu ei too,» märkis ta. Seega on koostöö koera ja inimese vahel selles spordis edu võti. Koer peab kuuletuma ka koerajuhi käsklustele, nagu »vasak», »parem», »seisa.»