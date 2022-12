Kestva ja taskukohase hinnaga eluruumi leidmine suvepealinnas on keeruline. Pärnu linnavõimul on plaanis sõjapõgenike pikaajaliseks majutamiseks kohandada Lai 14 endine sotsiaalkindlustusameti maja. Selleks, et mõttest tegudeni jõuda, on vaja raha. Rahastaja on riik, kelle taga siiani oodati. Nüüd on vastav toetusmeede välja töötatud.