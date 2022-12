Pildid ⟩ Toidupank: Ainult päästetud toidust abivajajatele ei piisa

Maximas olnud toidupanga vahetusevanem Ingrid Teder tõdes, et inimesed on kampaaniasse suhtunud hästi ja väga palju nurinat pole kuulda olnud. Paari tunni jooksul oli enim annetatud makarone ja pudrumaterjali. Rohkem oleks vaja näiteks purgitoitu ja konserve ning magusat.

Vabatahtlik Maris Kaiva rääkis, et inimesed annavad hea meelega. On neidki, kes ütlevad annetuskärust möödudes, et on mõnes teises kaupluses juba oma annetuse teinud või teinud hoopis ülekande.