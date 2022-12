Galerii ⟩ Minizoo kaimanibeebid kasvavad jõudsalt, nende vanemad haukasid piduroaks mudilat

Põldsami sõnutsi olid kaimanipojad esialgu väheaktiivsed seetõttu, et koorusid mõni nädal enne “õiget” aega. “Enneaegsete beebidega on ikka muret rohkem, aga nüüdseks on nad tublisti kosunud ja väga tublid,” ütles ta. Lisades, et isukamaks muutusid paarikümne sentimeetri pikkused roomajad pärast jõulupühi.