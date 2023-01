Jahimeeste eestvõttel rajatakse mitu uut ulukireflektoritega teelõiku

Jahimeeste seltsi algatusel ja If Kindlustuse toel on teoks saamas uus ulukireflektorite mõju-uuring. Kuigi senine uuring kestab selle aasta lõpuni, said osapooled innustust senistest headest tulemustest. Kõigele krooniks, andis oma rohelise tule If Kindlustuse otsus rahastada täiendavat reflektoritega piiratud maanteelõikude rajamist, teatas Eesti jahimeeste selts oma kodulehel.