Pildid ja video ⟩ Kultuuriväärtuste evakueerimisõppus ehk Olaf Esna antikvariaat kolib uude keldrisse

Kui neljapäeval algas lisaõppekogunemine “Okas 2023”, ei osanud kohale tulnud kaitseliitlased arvatagi, et nende õppekogunemine lõpeb kultuuriväärtuste evakueerimisõppusega legendaarse antikvaristi Olaf Esna keldrist raamatukaste vedades. Oma ülesandest said nad teada alles eelmisel õhtul. “Näe, NATO raamat,” avastab üks kaitseliitlastest. Järgmises kastis on veel üks samasugune.