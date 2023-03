Rahapuudus pole argument. Linn või vald peab abivajavale lapsele tugiisiku tagama

Jännijäämise üle omavalitsused praegu ei kurda. Pärnumaa suuremad omavalitsused kostsid kui ühest suust, et suudavad teenuse vajalikul määral tagada. “Peame suutma, sest kõige nõrgemaid abita jätta oleks vastutustundetu,” lausus näiteks Lääneranna vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Jane Mets.

Tugiisikuteenus on teenus, mida KOV peab abivajajatele osutama. See on üks 13 kohustuslikust teenusest.