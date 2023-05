Videod ⟩ Koolinoorte videoretseptide konkursil võidutses tervislik lahendus maiasmokkadele

Kui žürii oli punktid kokku lugenud, kuulutati võitjaks Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumi tiimi Laijm tervisliku laavakoogi retsept, mis on on hea lahendus maiasmokkadele, keda isutab magus, kuid kes ei taha nad liialt palju ebatervislikku toitu süüa, sest laavakook sisaldab organismile kasulikke toitaineid ja selles pole mingit töödeldud suhkrut.

Žürii, kuhu kuulusid Reelika Lume, Merle Einola, Saale Kivikangur, Marek Sild, Hando Murumägi ja Kaur Kasemaa, hindas, kuidas on täidetud viis kriteeriumi: kas toidus on kasutatud kohalikku või mahedat toorainet, kas toit on tervislik, kas roog on visuaalselt “maitsev”, video pikkust ja sedagi, kas videoretsept on arusaadav ja järeletehtav.