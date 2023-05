Via Baltica ehituse tõttu suletakse kolmeks nädalaks linnatänav

Riia poolt tulevad sõidukid ei saa sel ajal Rannametsa tee kaudu Raekülla keerata ega Raeküla ja Mai elurajooni kaudu kesklinna poole sõita. Esimene pööramisvõimalus vasakule tekib alles pärast Paide maantee ristmikku. Veokid saavad kasutada Saare või Raja tänavat, kui neil on elurajooni sisenemiseks eriluba. Põhiliiklus suundub endiselt kas Liivi teele või Riia maanteele.

Kesklinna poolt mööda Riia maanteed sõites saab Raekülla parempöörde teha peale muude tänavate Vambola tänavalt. Arvestada tuleb, et see on kuni Käo tänavani ühesuunaline, Raekülast Vambola tänava kaudu Riia maanteele ei pääse. Põhiliikluseks kesklinnast Raekülla jääb Merimetsa tänav.