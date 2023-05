Varblat eelistaks riik tuumajaama asukohana ühel põhjusel

Huvilisi oli kohale tulnud 30–40 ja koosoleku alustuseks teatas keskkonnaministeeriumi kantsleri nõunik Reelika Runnel, kes ühtlasi on tuumaenergia töörühma koordinaator, et Varbla on üks võimalikke tuumajaama asukohti, mis ruumianalüüsis eile tõsteti. Ta rõhutas, et praeguseks ei ole Eesti riik langetanud otsust, kas Varblasse või mujale Eestisse tuumajaam tuleb. Selle otsuse teeb tuleval aastal riigikogu.