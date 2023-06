Pärnu Postimehe toimetusega ühendust võtnud pärnakas rääkis, et jalutab sageli Vallikäärus ja nägi täpselt, mida ja millal sillal tehti. “Pildistasin iga päev tehtud tööd üles ja fotodel on selgelt näha, et see, mis tehti, ei ole kvaliteetne ja kindlasti mitte seda raha väärt,” kirjutas pärnakas, kelle nimi on toimetusele teada. “Arvan, et selle töö hind on maksimaalselt 1500 eurot ja see oleks ka juba punnis suuga küsitud.”