Töötukassa Pärnumaa osakonna juhataja Gerli Mets (sinises) ütles, et kõige rohkem vabu töökohti praegu majutuse ja toitlustuse valdkonnas.

Töötukassa statistikast selgub, et võrreldes aasta algusega on Pärnumaal töötute arv langenud, samal ajal on ettevõtetes seljataga koondamisi.