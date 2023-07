Väike Metsküla kool liigub sulgemise suunas: kool ei saanud kohtult teistkordsel küsimisel samuti õiguskaitset

Metsküla kooli lapsevanemad tõid välja, et peale ringkonnakohtu 28. juuni määrust, mis võttis koolilt esialgu määratud õiguskaitse, on lapsevanemad erakordselt keerulises olukorras, kuna kooli tegevus lõppeb juba 31. augustil ehk vähem kui kahe kuu pärast.

Halduskohus selgitas, et olukorras, kus ringkonnakohus on pidanud õiguskaitse abinõu kohaldamist ebavajalikuks, puudub halduskohtul võimalus samal ettekäändel uuesti seda kohaldada. Kohus nõustus Lääneranna vallavalitsusega, et kaebuse esitanud lapsevanemad pidid oma tegevuses arvestama nii sellega, et kohtud ei kohalda esialgset õiguskaitset kui ka sellega, et esimese astme kohtu poolt rakendatud esialgne õiguskaitse tühistatakse.