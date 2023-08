Liikumisaasta kutsub tasuta välipinksi õpitubadesse

Pärnus saab üritusest osa võtta Tammsaare kooli territooriumil kell 15–17, treenerid on Andres Kull ja Andres Kudisiim.

Liikumisaasta projektijuhi Janne Tombergi sõnutsi selgus 2021. aastal Eestis läbi viidud liikumisaktiivsuse uuringust, et umbes veerandil Eesti inimestest pole kunagi olnud hobi, mis seostuks liikumise või spordiga. Pisut rohkem on neid, kel on olnud sportlik hobi, kuid praeguseks nad liikumis- või spordiharrastusega enam ei tegele.