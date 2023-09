Kaart ⟩ Tuulepargid tikuvad Soomaa rahvuspargi külje alla

Põhja-Pärnumaa valla maadel on töös 16 tuulepargi arendust. Neist tosin on eriplaneeringualad, millest viis omakorda Soomaa rahvuspargi külje all. See teeb muret kohalikele elanikele ja linnu-uurijatele, kelle arvates pole tuuleparkide mõju kohalikule loodusele piisavalt uuritud. Kaansoo elanike aktiivgrupp koostas sel nädalal petitsiooni, et teemale laiemat tähelepanu juhtida.