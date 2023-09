Euroopa Liit on kehtestanud Venemaale kui agressorriigile ulatuslikud sanktsioonid. Viimane sats rakendus tänavu kevadel. Ühelt poolt on kaupa, mille tarnimine Venemaale on keelatud, teisalt saab ühiskonna hukkamõistu mis tahes äritegevus idanaabriga.