Kui eelmise aasta augusti lõpus oli Pärnumaal töötuna arvel 2745 inimest, siis nüüd on see arv 2972. “Arvestades majanduses valitsevat ebakindlust, võib öelda, et Pärnumaa tööturg on viimased neli aastat olnud siiski suhteliselt samasugusel tasemel,” lausus töötukassa Pärnumaa osakonna juhataja Gerli Mets.