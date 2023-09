Kohalike omavalitsuste laenuintressid on võrreldes mullusega vähemalt kahekordistunud, 50 000 euro asemel tuleb maksta 100 000. Pärnumaa omavalitsuste esindajad märkisid kõik, et intressitõusudega arvestati ja hinge see veel kinni ei tõmba. Kuid suurenenud laenukulud panevad siiski otsima kokkuhoiukohti.