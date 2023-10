Riigiteedel hakkavad lume- ja jäätõrjet tegema uudse tehnoloogiaga hooldusautod

Verstoni jaoks on oktoobris algava uue talihoolde perioodi üks olulisi märksõnu keskkonnahoid. "Eesti suurima riigiteede hooldajana on meie südameasi teha seda tööd viisil, et ettevõtte tegevuse tagajärjel tekkiv keskkonnajalajälg oleks võimalikult väike. Soovime näidata eeskuju ka teistele valdkonna tegijatele," ütles Verstoni korrashoiu valdkonnajuht Tarmo Lood.

Selleks on firma seadnud endale eesmärgiks vähendada CO 2 emissiooni igal aastal vähemalt kümme protsenti. Lood tõi näiteks, et tänavu esimese kaheksa kuuga suudeti vähendada teede korrashoiuteenuse CO 2 emissiooni mullu sama perioodiga võrreldes 14 protsenti.