On teisipäeva pärastlõuna. Voltveti mõisa küljes kunagise õpilaskodu sissepääsu läheduses seisavad eri mõõtu jalgrattad. Maja juurde on pargitud Ukraina numbrimärgiga Volga, mille tagaklaasile on eesti keeles kirjutatud “Müüa”. Hoonetiivas, kuhu on majutatud poolsada sõjapõgenikku, on väga vaikne. Enamik asukaid on sel ajal tööl.