Peagi aastaseks saavad reptiiliplikad on isa nägu

Pärnu miniloomaaias kasvavad kaks kaimanitüdrukut, Pauliina ja Daniela. Nad sündisid mullu novembris ja on nüüdseks mitmeid kordi kasvus juurde visanud. Nende iseloomud on üha erinevamad: Paulina on tagasihoidlik ja õrn, Daniela aga poisilikum ja bossilik. Pole kindel, et ta hoopis Daniel pole.