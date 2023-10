Pildid ⟩ Läänerannas laamendanud karupere sai jagu kogu mesilast

Mees on kindel, et rüüstajateks oli emakaru koos kolme pojaga, kes käisid maiustamas laupäeva varastel hommikutundidel kella ühe ja nelja vahel. "Siin on talud üksteisest kilomeetrite kaugusel. Meist edasi on veel vaid kaks talu ja viimasel on kaamera väravas. Karud jäid sinna kaamerasse," on mees jõudnud välja uurida. "Neid on enne nähtud kohalike jahimeeste kaameras ka."