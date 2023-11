Erinevalt varasemast puitväravast laseb tuttuus metallvarvastest sissepääs juhuslikul uulitsal uitajalgi pilku omapärasele ümarakujuga hoonele heita. "Meie soov oli, et see oleks läbinähtav. Enne nägi maja ainult siis, kui värav lahti oli," selgitas Pärnu Muuseumi juhataja Aet Maatee ja rõõmustas, et objekt sai riigi rahastuse viimasel minutil.