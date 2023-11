Solinteli eestvedaja Raul Reemeti sõnul oli esialgne idee luua toode, mis toodab tarbitavast rohkem energiat. Suvel ülejääv energia müüdaks võrku ja talvel, päikesevaesemal perioodil kasutaks see võrgust tulevat energiat, kui neli päeva kestvad akud tühjaks peaksid saama. «Järjest rohkem näeme, et see võiks olla roheenergia sammas, millel oleksid eri sensorid, et täita targa linna vajadusi,» selgitas ta.