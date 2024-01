Raport: Varbla mahub nelja piirkonna sekka, kus tuumajaam oleks kõige positiivsema mõjuga

Raportis märgitakse, et suurtest keskustest kaugemale jäävate piirkondade puhul on tarvis tuumaelektrijaama rajamise korral investeerida kohalike avalike teenuste pakkumisse, kuna töökohtade arvu kasv piirkonnas võib märgatavalt kasvatada elanike hulka, kellele on vaja neid teenuseid osutada. Kvaliteetteenuste pakkumist see neis piirkondades tõenäoliselt siiski ei kasvata.