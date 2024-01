KÜKITAMISE KUNST ⟩ Aasta pressifotode paremikku valitud pildid sündisid sportliku pingutusega

Kui uudisfoto Metsküla koolist sündis kui teeningharjutust tehes, siis nominatsiooni saanud spordifotogi on tehtud samamoodi, kükitades - lava nurgas üheskoos võistlejatega. “Mulle teeb ainult head meelt, et žürii liikmetele mu tabamus silma jäi,” ütles Ollino

Kolmas aasta spordifoto nominent on Postimehe fotograafi Tairo Lutteri jäädvustus “Verine pingutus!”, mis näitab, et tippsport on ülim pingutus. Fotol on iluuisutaja Arlet Levandi, kes pälvis Tallinnas rahvusvahelisel iluuisutamise võistlusel meeste lühikava teise koha, saades kohtunikelt 76,34 punkti, mis tähistab tema isiklikku rekordit. Pilt on tehtud lühikava lõpusekunditel.

Pärnu Postimehe piltniku sõnutsi on kaks nominatsiooni nii tugevate fotograafide ja nende loominguga võrrelduna väga meeldiv kompliment. “See on minu jaoks tunnustus sellele, et minu töö on olnud kvaliteetne ja hästi tehtud,” arvas Ollino. “Viimase paari aasta jooksul on enesekindlus, et suudan edukalt luua lugusid kaadrite kaudu ja tuua tähelepanu maakonna uudistele, jõudnud mu ülemisele korrusele päriselt kohale. Seda kinnitavad ka viimased kaks aastat, mil olen olnud aasta pressifoto konkursil nomineeritud, nii sel kui ka eelmisel aastal, kahes erinevas kategoorias.”