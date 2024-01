Linn plaanib kunagise sotsiaalkindlustusameti maja rendile anda

Pärnu linnavalitsuse avalike suhete teenistuse juhataja Anu Juurma-Saks vahendas, et Lai 14 hoonele on kavas kasutaja leidmiseks korraldada valikpakkumine. Kesklinnas asuv punastest tellistest maja antakse esialgu rendile kaheks aastaks.

Juurma-Saks selgitas, et ühiselamu plaan ei saanud teoks, sest koostatud hinnakalkulatsioonist selgus, et maja korrastamiseks kulunuks natuke üle 1000 euro ruutmeetri kohta, sinna juurde veel sisustuski. Riik eraldas toetust aga kuni 400 eurot ruutmeetri kohta. “Seega ei oleks olnud mõistlik seda toetust Lai 14 puhul kasutada ja oli vaja mõelda välja uus lahendus,” märkis ta. Lisades, et linn taotles ja sai teisest Ukraina sõjapõgenikele eluruumide korrastamiseks mõeldud meetmest toetust. Selle abil korrastati 11 linnale kuuluvat korterit.