Politsei tuletab meelde: Merejääl tasub olla ettevaatlik

Lääne prefektuur teatas ühismeedias, et eelmise nädala lõpus halvenesid jääolud Pärnu lahel seoses tuule suuna muutusega. Selle mõjul tekkisid merejääle kuni meeter laiad jääpraod, mida on nii Pärnu muulide kui laevatee läheduses. Jäälõhkuja ja kaubalaevade liikumise tagajärjel on need praod ja lahvandused ajas muutuvad. Olukord muutub ohtlikuks, kui vahepeal saabunud külma mõjul tekib praole õrn jääkiht, mida omakorda katab õhuke lumi. Sellised tuuleaugud võivad jääl liikudes kergesti märkamata jääda.